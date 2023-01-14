Yol kenarında bırakılan poşetten çıkanlar tüyler ürpertti

Adana’da tren yolunun kenarına bırakılmış poşetin içerisinden çıkanlar tüyler ürpertti. Olay yerine sevk edilen ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı.
Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Ray Sokakta yürüyen vatandaşlar, tren yolunun kenarına atılmış poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi gördü.
KİM TARAFINDAN BIRAKILDIĞI TESPİT EDİLEMEDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kız olduğu belirlenen bebeğin, kim tarafından bırakıldığı tespit edilemedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bebeğin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)