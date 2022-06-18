Yol ortasındaki çukura şaşırtan tedbir

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yolda meydana gelen çökme üzerine mahalle sakinlerinin aldığı tedbir dikkat çekti.

Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi ile Gülnihal Sokak ayrımında iki gün önce yol çöktü. Belediyenin konuya ilgisiz kaldığını ifade eden bir sokak sakini, muhtemel bir tehlikeye karşı çukurun içine ağaç dalı bıraktı.

Duyarlı vatandaş sonra da çukur çevresine dolap çekmeceleri koyarak, araçların çukura düşmemesi için önlem aldı.

GÖRÜNCE ŞAŞIRDILAR

Çukurun olduğu yoldan geçen araç sürücüleri, alınan önlem sonrası çukurun yanından geçerek yoluna devam etti.

Bazı sürücüler ise alınan önlemi görünce şaşkınlık yaşadı. Havuzlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Özgür, çukurun kapatılması için belediye yetkililerine gerekli bilgilendirmeyi yaptığını söyledi. İHA

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