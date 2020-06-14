Yolcu ihbar etti! Otobüste corona alarmı

Ankara’dan Antalya yönüne giden otobüsteki yolculardan biri, Afyonkarahisar´da polisi arayıp, aynı otobüsteki başka bir yolcunun sürekli öksürdüğünü ve corona virüsü şüphelisi olabileceğini söyledi.

UYGULAMA NOKTASINDA DURDURULDU

Afyonkarahisar polisi de hareket halindeki otobüsün en yakın nokta olduğu Burdur emniyetine bilgi verdi. Bunun üzerine otobüs Burdur girişindeki Kışla Mahallesi uygulama noktasında durduruldu. Özel kıyafetli sağlık görevlilerinin gelişine kadar otobüsten yolcuların ve sürücünün inmesine izin verilmedi.

4 YOLCU OTOBÜSTEN İNDİRİLDİ

Ambulanslar geldikten sonra Burdur’da inecek olan 4 yolcu özel kıyafetli sağlık görevlileri tarafından ateşleri ölçülüp kimlik bilgileri alındıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

ANTALYA’DA TEST YAPILACAK

Otobüs daha sonra Antalya’ya doğru polis eskortu eşliğinde hareket etti. 4 kişiye Burdur´da, diğer yolculara da Antalya’da corona testi yapılacağı belirtildi. DHA

İLGİLİ HABER Yolcu otobüsünde corona şoku! Hastayı bırakıp gittiler ama…