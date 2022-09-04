Yolcu otobüsü alev aldı, 36 kişi ölümden döndü

Denizli’den Muğla’ya seyir halinde olan yolcu otobüsü Esentepe mevkiinde alev aldı. Şoförün dikkati 36 yolcuyu faciadan kurtardı.
Denizli‘den Muğla’ya seyir halinde olan 61 BB 553 plakalı yolcu otobüsü Muğla’nın Esentepe mevkiinde alev aldı.
Şoförün dikkati sayesinde 36 yolcu otobüsten hemen tahliye edilirken bölgede konuşlu arazöz ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.
İtfaiye ekipleri de olay yerine yetişerek yangını söndürdü. Otobüs yangını sırasında orman işçileri alevlerin ormanlık alana sıçramasını da engelledi.