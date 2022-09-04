Yolcu otobüsü alev aldı, 36 kişi ölümden döndü

Yazan:
Alaturka Online
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Denizli’den Muğla’ya seyir halinde olan yolcu otobüsü Esentepe mevkiinde alev aldı. Şoförün dikkati 36 yolcuyu faciadan kurtardı.

Mustafa SARIİPEK

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Yolcu otobüsü alev aldı, 36 kişi ölümden döndü

Denizli‘den Muğla’ya seyir halinde olan 61 BB 553 plakalı yolcu otobüsü Muğla’nın Esentepe mevkiinde alev aldı.

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Şoförün dikkati sayesinde 36 yolcu otobüsten hemen tahliye edilirken bölgede konuşlu arazöz ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

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İtfaiye ekipleri de olay yerine yetişerek yangını söndürdü. Otobüs yangını sırasında orman işçileri alevlerin ormanlık alana sıçramasını da engelledi.

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