Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Balıkesir-Edremit istikametine giden bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir’de bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Balıkesir Valiliği’nin Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“08.08.2021 Pazar günü saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında maalesef 11 vatandaşımız kaza mahalinde, 3 vatandaşımız hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetmiş, 18 vatandaşımız ise yaralanmıştır.

112 acil müdahale ekiplerimiz ve trafik birimlerimiz kaza mahalline çok kısa sürede ulaşarak yaralı vatandaşlarımızın tamamının Balıkesir’de bulunan 5 ayrı hastaneye sevk edilmesini sağlamış olup tedavileri devam etmektedir.”