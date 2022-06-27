Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kastamonu’da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirmelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, şoför ve çok sayıda yolcu yaralandı.

Kaza, Kastamonu’da D030-D765 karayollarının kesişim noktasında bulunan kavşakta Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, şoför ve çok sayıda yolcu yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastanelere sevk ediliyor.