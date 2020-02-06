Yolcu otobüsü yaşlı kadını böyle ezdi! Korkunç görüntüler

Kaza, 3 Şubat tarihinde Dinar- Afyonkarahisar yolunda, ilçe merkezindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Beycan Özpınar, kullandığı 3 tekerli elektrikli bisikletle kavşağa yaklaşırken, sağ şeritten sol şeride geçmek için manevra yaptığı sırada, iddiaya göre sol şeritte giden Nurullah Belin (30) yönetimindeki 65 AV 245 plakalı, Best Van Turizm’e ait yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle bisikletten düşen Özpınar, otobüsün arka tekerinin altında kaldı. Durumu fark eden otobüs şoförü, hemen aracı durdururken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Özpınar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, yolun sağ şeridinde ilerleyen elektrikli bisikletlinin yolun sol tarafına doğru manevra yaptığı sırada, arkadan gelen otobüsün çarptığı anlar yer aldı. (DHA)

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