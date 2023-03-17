Yolcu yerine uyuşturucu taşımışlardı: Çok satış yapan taksiciye prim olarak uyuşturucu vermişler

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 16 ay önce taksiyle kokain satan bir taksi sürücüsünü belirledi. Taksi sürücüsünden yola çıkan polis, adeta iğneyle kuyu kazarak İstanbul’da çöreklenmiş dev bir uyuşturucu şebekesini ortaya çıkardı. Polis ekipleri 16 ay önce gözaltına alınan taksici gibi uyuşturucu satan başka taksicilere daha ulaştı. Taksicilerin bağlı olduğu yapı ortaya çıkarıldı.

AVRUPA VE ANADOLU YAPILANMASI

Araştırmalarda taksicilerin sattıkları uyuşturucuların parasını motokuryeye verdikleri anlaşıldı. Motokuryeler de incelemeye alındı. Paraları götürdükleri adres belirlendi. Şebekenin Avrupa ve Anadolu yakasında iki koldan yapılandığı öğrenildi. Şebeke elebaşının iki yakada da suç yöneticisinin bulunduğu tespit edildi. Hücre biçiminde yapılanan şüphelilerin 12 ayrı yapılanması tespit edildi.

ARA OPERASYONLARDA 55 GÖZALTI

Yaklaşık 16 ay süren çalışmada 12 yapılanma içerisinde faaliyet yapan 60 taksici ve 35 motokurye tespit edildi. Şüphelilere yönelik ara operasyonlarda çok sayıda operasyon düzenlenirken, 55 şüpheli yakalandı. Çok sayıda taksi ve motosiklete el konuldu.

ŞİFRE ‘YEMEK’

Polisin yaptığı çalışmalarda siparişlerin nasıl alındığı da belirlendi. İddiaya göre şebeke üyeleri internet tabanlı bir mesajlaşma programı üzerinden kapalı grup oluşturdu. Bu guruba girmek için referans gerekiyordu. Gruptakiler, özel yazışma üzerinden sipariş veriyordu. Siparişler de kesinlikle “Kokain” ifadesi yer almıyor, şifre olarak “Yemek” ibaresi yer alıyordu. Birer gramlık paketlerden kaç tane isteniyorsa o kadar yemek isteniyordu.

FAZLA UYUŞTURUCU SATANA ÖDÜL

İstanbul’da özellikle zengin muhitlerde faaliyet gösteren şebekenin, bazı durumlarda fazla uyuşturucu verenlere bonus olarak 2-3 paket hediye gönderdiği belirtildi. Gün içerisinde fazla uyuşturucu satan taksicilere ise belli sayıda kokain paketini ödül olarak verdikleri öğrenildi.

110 ŞÜPHELİ, 27 TAKSİ

Çalışmaların ardından geçtiğimiz salı günü düzenlenen operasyonda 110 şüpheli yakalanmış, 27 taksi, 3 motosiklet incelenmek üzere emniyete götürülmüştü. Gözaltındaki şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

ESCOBAR’IN TAKSİ DURAĞI VARDI

* Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar, 1980’li yıllarda neredeyse tüm dünyanın uyuşturucu trafiğini yönetirken kara para aklamak için haftada 5 milyon dolar kazandığı iddia edilen ve sadece 3 aracın bulunduğu bir taksi durağı açmıştı. Netflix tarafından hazırlanan Narcos dizisinde söz konusu taksi organizasyonu ekranlara taşınmıştı.