Yolculara sinirlenen şoför otobüsü terk etti





Muratpaşa ilçesinde Lara-Varsak hattında çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı 07 AU 0097 plakalı otobüsün sürücüsü Raci Altunay (41), sabah saatlerinde yolcuları almaya başladı.

Otobüsün dolması üzerine Altunay, yolculara arkaya doğru ilerlemeleri uyarısında bulundu.

Bazı yolcuların şoförün uyarılarına tepki vermesi üzerine Altunay, bu şekilde aracı kullanamayacağını söyleyerek kontağı kapatıp otobüsten indi.

Bir süre sonra diğer yolcuların ikna etmesiyle şoför, tekrar otobüse binerek yoluna devam etti.

ŞOFÖR İLE YOLCULAR ARASINDA YAŞANANLAR KAMERADA

Şoför ile yolcular arasında yaşananlar, otobüsteki kamera tarafından kaydedildi.

Kayıtlarda Altunay’ın, “Arkadaşlar, ön kapıda bekliyorsunuz ama inerken orta ve arka kapıdan ineceksiniz. Ona göre kendinizi ayarlayın, ön kapıdan indirmem.” diyerek yolculara uyarıda bulunduğu duyuluyor.

Otobüsteki yolcunun “Sabah sabah senin derdin ne? Seni indiririm bak aşağıya.” sözlerine kızan Altunay’ın kontağı kapatıp araçtan indiği görülüyor. (AA)