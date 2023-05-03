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3 Mayıs 2023
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Yolcuları taşırken kamyona çarptı: 34 yaralı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Kaza, saat 10.15 sıralarında Yatağan’ın Madenler mevkisinde meydana geldi. Göksel Kocabıyık’ın kullandığı Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait 48 M 7962 plakalı yolcu midibüsü, Muğla-Yatağan kara yolunda, aynı şeritte seyreden Bünyamin Karabulut idaresindeki 34 DEB 307 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan midibüs şoförü Göksel Kocabıyık’ın da arasında bulunduğu 4’ü ağır 34 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.(DHA)

Alaturka Online
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