Yolda yürüyen kadını tokatladı, mahalleliden dayak yedi

İstanbul Şişli’de bir şahıs kaldırımda yürüyen bir kadına yaklaşıp tokat attı. Kadının neye uğradığını şaşırdığı olayda, vatandaşların tepki gösterdiği şahıs ise ara sokakta darp edildi. Kadının eşi olduğunu iddia eden şahıs olay yerinden uzaklaşırken kadının ve şahsın emniyete herhangi bir şikayette bulunmadıkları öğrenildi.

Şişli Gülbahar Mahallesi’nde geçen Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında bir kadın kaldırımda yürüdüğü esnada arkasından bir şahıs yaklaştı.

Şahıs kadına bir anda sert bir şekilde tokat attı. Neye uğradığını şaşıran kadın bir süre durduktan sonra yoluna devam ederken, kadını tokatladığını gören vatandaşlar ise şahsa tepki gösterdi.

Şahsın peşini bırakmayan vatandaşlar, onu tutup bir ara sokağa götürdü. Adam burada bir süre darp edildikten sonra cadde de arkasından yaklaşan bir kişiden uçan tekme yedi.

Şahıs eşi olduğunu iddia ettiği kadınla başka yönlere doğru yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan kadının ve şahsın emniyete herhangi bir şikayette bulunmadıkları öğrenildi. (İHA)

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