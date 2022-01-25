Yolsuzluk algısı büyüyor: Türkiye son 8 yılda 43 sıra geriledi

Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından açıklanan 2021 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi’nde Türkiye 38 puanla 96. sırada yer aldı. Endeks sonuçlarına göre Türkiye, son 10 yıl içerisinde en çok puan kaybeden ülkeler arasına girdi. 2013 yılı ile kıyaslandığında ise Türkiye 12 puan kaybederek 43 sıra geriledi.

Sozcu.com.tr

Uluslararası Şeffaflık Derneği, bugün 2021 Yolsuzluk Algı Endeksi’ni açıkladı.

Uzmanların, sivil toplum örgütlerinin ve iş dünyası temsilcilerinin kamu kesimindeki yolsuzluğa dair algılarını yansıtan Yolsuzluk Algı Endeksi’nde Türkiye 2021 yılında önceki yıla göre 10 sıra geriledi.

Endekste 2021 yılında Türkiye 180 ülke arasında 38 puanla 96. sırada yer aldı. Araştırma metodolojisine göre 0 puan en yüksek yolsuzluk algısına, 100 puan ise en düşük yolsuzluk algısına işaret ediyor. Endeks sonuçlarına göre Türkiye 2013 yılından itibaren 12 puan kaybederek 43 sıra birden düştü.

SON 10 YILDA EN ÇOK PUAN KAYBEDEN ÜLKELER

Yolsuzluk Algı Endeksi 2021 sonuçlarına göre Türkiye, son 10 yıl içerisinde en çok puan kaybeden ülkeler arasında yer aldı. Son 10 yılda çok puan kaybeden ülkeler; Avustralya, Bosna Hersek, Botsvana, Kanada, Şili, Kıbrıs, Guatemala, Honduras, Macaristan, Lübnan, Liberya, Lüksemburg, Mali, Moğolistan, Nikaragua, Filipinler, Polonya, Saint Lucia, Güney Sudan, Suriye, Türkiye, ABD ve Venezuela oldu.

TÜRKİYE, AVRUPA’DA SONUNCU

Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile karşılaştırıldığında, 27 üye ülkeden de düşük puan alarak Bulgaristan’ın ardından sonuncu sıraya yerleşti. 38 OECD ülkesi arasında 37. sırada yer alan Türkiye, G20 ülkeleri arasında ise sondan üçüncü sırada yer aldı.

2013 yılında Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeler grubunda lider konumda bulunan Türkiye, 2021 yılında yedinciliğe geriledi. Türkiye, küresel sıralamada ekonomik, sosyal ve politik istikrarsızlıkların yoğun olduğu birçok ülkenin gerisinde kalarak 180 ülke arasında 96. Sıraya yerleşti.

Yolsuzluk Algı Endeksi’nde, birinci sırayı 88’er puanla Danimarka, Yeni Zelanda’nın ve Finlandiya paylaşırken ikinci sırayı 85 puanla Norveç, İsveç, ve Singapur paylaştı. Endeksin son sıralarında ise 13 puanla Suriye, Somali ve Güney Sudan yer aldı.

‘CEZASIZLIK YAYGINLAŞIYOR’

Şeffaflık Derneği’nin konu ile ilgili yaptığı açıklamada yolsuzluğun yaygınlaşmasını ve sıradanlaşmasını sağlayan cezasızlık uygulamalarının sürdüğünü belirterek şu ifadelere ver verdi:

“Büyük ölçekli yolsuzluk iddiaları yargıya taşınsa da pek çoğunun soruşturma aşamasında kalmasıyla yolsuzluk suçları için cezasızlık yaygınlaşmaktadır. Bütçe şeffaflığı ve kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin hesap verebilirlik konusunda temel ihlaller bulunmaktadır.

Medya kuruluşlarına, gazetecilere, sivil topluma yönelik baskı ve yıldırma politikaları sürmektedir. Bunlara karşın yargı erki, bağımsızlığını korumalı ve yolsuzlukla mücadele gücünü yitirmemelidir. Geleceğimizi ipotek altına alan Kamu Özel İş birliği proje, ihale ve sözleşme süreçleri şeffaf ve açık bir biçimde yürütülmeli, bu projelerin kamu maliyesine oluşturduğu yük toplumla paylaşılmalıdır.”

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