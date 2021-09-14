‘Yolsuzluk’ iddiası İBB Meclisi’ni karıştırdı! Doğan Subaşı isyan etti! ‘Yandaşları bile mağdur..’

İBB Meclisi Eylül Ayı Oturumu'nda AKP Grupbaşkanvekili Tevfik Göksu'nun CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabatı hedef alan sözleri tartışma yarattı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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