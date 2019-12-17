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Alaturka Online

Yolsuzluk neden arttı? – Halk için Halk Adına Sedef Kabaş Soruyor (16 Aralık 2019)

https://www.youtube.com/watch?v=U4Z229RT88Y

Özelleştirmelerde yandaşı kayırma, Ayakkabı kutularındaki milyonlarca dolardan, Para sayma makinelerine, Yüz binlerce liralık kol saatlerine, yolsuzluk ekonomisi… Vatandaşın sırtına yüklenen vergiler ve zamlar… Halk İçin Halk Adına Sedef Kabaş Soruyor, Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı Oya Eraslan, Gazeteci-Yazar Saygı Öztürk ve Gazeteci-Yazar Murat Ağırel yanıtlıyor. Tele1'e destek olmak için:
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Özelleştirmelerde yandaşı kayırma, Ayakkabı kutularındaki milyonlarca dolardan, Para sayma makinelerine, Yüz binlerce liralık kol saatlerine, yolsuzluk ekonomisi… Vatandaşın sırtına yüklenen vergiler ve zamlar… Halk İçin Halk Adına Sedef Kabaş Soruyor, Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı Oya Eraslan, Gazeteci-Yazar Saygı Öztürk ve Gazeteci-Yazar Murat Ağırel yanıtlıyor. Tele1'e destek olmak için:
https://www.tele1.com.tr/destek Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:
https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:
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