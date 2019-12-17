Yolsuzluk neden arttı? – Halk için Halk Adına Sedef Kabaş Soruyor (16 Aralık 2019)





Özelleştirmelerde yandaşı kayırma, Ayakkabı kutularındaki milyonlarca dolardan, Para sayma makinelerine, Yüz binlerce liralık kol saatlerine, yolsuzluk ekonomisi… Vatandaşın sırtına yüklenen vergiler ve zamlar… Halk İçin Halk Adına Sedef Kabaş Soruyor, Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı Oya Eraslan, Gazeteci-Yazar Saygı Öztürk ve Gazeteci-Yazar Murat Ağırel yanıtlıyor. Tele1'e destek olmak için:

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