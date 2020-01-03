”Yolsuzlukla mücadelede 57. sıraya düştük”

Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında Meclis’te görüşülen karma komisyon raporu üzerinde konuşan CHP’li Mahmut Tanal, Ombudsmanlık kurumunun iyi niyetli çalışmalar yaptığını söyledi ve “Kamu Denetçiliği Kurumu üyeleri yatıyorlar mı, uyuyorlar mı, ne yapıyorlar? Aslında onlar çalışıyorlar ama bütçeleri yetersiz, personel yetersiz, araç gereç yetersiz” dedi. Tanal, ‘’2012’de hukuk endeksinde 71 sırada iken 109 sıraya düştük. Yolsuzlukla mücadelede ise 35’ten 57. sıraya indik” açıklaması yaptı.

Tanal, Ombudsmanlığın yasasının 2012’de çıktığını, faaliyetlerine 2013’te başladığını belirterek, o tarihteki endeks rakamlarını açıkladı ve “Hukukun üstünlüğünde 97 ülke içerisinde 71. Sıradaydık. Hükümetin gücünün sınırlanmasında 68, yolsuzlukla mücadelede 35, şeffaflıkta 57, temel haklarda 76, düzen ve güvenlikte 70, düzenleyici uygulamada 39, sivil yargıda 44, ceza yargılamasında 71. sıradıydık”’ dedi.

7 YILDA NE OLDU ?

Mahmut Tanal, 2019 yılında ise her alanda gerilediğimizi savunarak şunları söyledi:

‘’Hukukun üstünlüğünde endeksine göre 126 ülke arasında 109. Sıraya gittik. Hükümet gücünün sınırlandırılmasında 123. sırada, yolsuzlukla mücadelede 57. sıradayız. Şeffaflıkta 94. sırada, temel haklarda 122. sırada, kişilerin can ve mal güvenliğinde 96. sırada, hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmasında 106. sıradayız. Vatandaşların adalete erişebilirliğinde 96. Sıraya geriledik. Basın özgürlüğünde de geride kaldık. Türkiye, basın özgürlüğünde 157. sırada”