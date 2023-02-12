Yolu kaybeden ekipler, önlerine çıkan köpeği takip ederek yardım bekleyen köye ulaştı





Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından ölü ve yaralı sayısı her geçen gün yükselirken, bazı noktalarda da arama çalışmaları devam ediyor.

Depremin etkilediği bölgelere yardım götürmeye çalışan ekiplerin çalışmaları da sürüyor. Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi ekipleri Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki karlı alanlarda bulunan ve ulaşımı güçlükle sağlanan köylere ulaşmaya çalışıyor.

YOLLARINI KAYBETTİLER

Ekip dün aldıkları ihbar ile aynı ilçedeki kar ve yola düşen kayalar nedeniyle ulaşım sağlanamayan Payamburnu Mahallesi’ne ulaşmak için yola çıktı. Kapalı olan yol için alternatif güzergah oluşturan ekip bir süre sonra yolunu kaybetti.

Ekip, bu sırada önlerine çıkan ve koşmaya başlayan köpeği takip etmeye karar verdi. Karla kaplı yolda yaklaşık 5 kilometre köpeği takip eden ekip, sonunda Payamburnu Mahallesi’ne ulaştı. Ekipler, daha önce yardımın ulaşmadığı bölgedeki acil ihtiyaçları karşıladı.

“KÖPEK BİZİ KÖYE GÖTÜRÜYOR”

Köpeği takip eden ekip bu anları cep telefonu ile kayıt altında aldı. Yaşadıklarını şaşkınlıkla video kaydeden ekiptekilerin videoda, “Köye götürüyor bizi. Bize yol gösteren minik bir köpeğimiz var. Mahsur kalan insanlar galiba son çare köpeklerini yollamışlar biz de yolu kaybetmiştik. Köpeği görünce takip etmeye başladık umarım köye götürüyordur bizi” sözleri duyuldu. (DHA)