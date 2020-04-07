Yonca Evcimik ‘en sadesinden’ notunu düştü

Corona virüsü salgınından korunmak adına kendisini ev karantinasına alan Yonca Evcimik, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla karantinanın nasıl gittiğini takipçileriyle paylaşıyor.

Pek çok isimden farklı olarak mutfak ya da spor videoları paylaşmayan Yonca Evcimik, bu defa en sade haliyle takipçilerinin karşısına çıktı.

Yaptığı paylaşımların birçoğunda filtre kullanan Evcimik bu defa ev haliyle çektiği selfieyi paylaştı ve bunun da üzerine: ” Ev hali ne güzel, en bi sadesinden” notunu düştü. Evcimik’in bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.