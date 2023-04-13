Yöneticileri Hizbullah kadroları çıktı, HÜDA-PAR siteyi kapattı

Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, “Hizbullah’ın devamı değiliz” derken yönetim kademesindeki kadroların yüzde 80’inin eski Hizbullah kadroları olup yargılandıkları ve mahkûm oldukları belirlendi.

Bu isimlerin seçim öncesi parti sayfasından ayıklanması dikkat çekti. Eski sayfada yer alan isimlerden yenilenen sayfada sadece Genel Başkan Yardımcıları Abdurrahman Cens ile şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile ilgili attığı twette “Gaffar Okkan PKK’ya hizmet etti” diyerek şimşekleri üzerine çeken Hamdullah Tasalı yer aldı.

HİZBULLAHTAN YARGILANAN İSİMLERİ AYIKLADILAR

Erdoğan’ın “Yerli ve milli bir yapı” söylemiyle uyuşmayan partinin sayfasındaki isimler Cumhur İttifakı’nda da rahatsızlığa neden olunca sayfa geçici süreliğine kapatıldı, ardından tekrar açıldı.

Ancak yenilenip revize edilen sayfada yer alan ve geçmişte Hizbullah terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak suçlarından yargılanıp mahkûm olan isimlerin tamamının kaldırılması dikkatlerden kaçmadı.

Partinin yenilenen sayfasında sadece kurucu genel başkan, mevcut genel başkan, genel başkan vekili ve yardımcılarının isimleri yer aldı. Önceki sayfada yer alan eski Hizbullah hükümlülerinin ise isimlerinin sayfadan tamamen kaldırıldığı görüldü.

O İSİMLERİ PARTİ SAYFADAN ÇIKARDILAR

Kapatılan Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile yerine kurulan Özel yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanıp farklı cezalara çarptırılan eski Hizbullah hükümlüleri 2012 yılında HÜDA-PAR’ın kurulmasıyla birlikte yargılandıkları mahkemelere başvuru yaparak memnu hakların iadesi ile seçme ve seçilme hakkını geri aldıktan sonra aktif siyasete atıldılar.

ESKİ HİZBULLAH KADROLARI ŞİMDİ HÜDA PAR KADROSU

Hizbullah terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak suçlarından yargılanan ve HÜDA-PAR’ın resmi sayfasında “Hür dava kadroları” diye yer alan eski Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Bahattin Temel, Mehmet Ali Doyar, Mehmet Sait Rüzgâr, Salih Barlak, Sait Şahin, Abdulsamet Yalçın, 26. Dönem İstanbul Milletvekili adayı Fikret Gültekin, parti kurucularından Abdurrahman Cens, eski Diyarbakır İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, Batman İl Başkanı Davut Şahin, GİK üyesi Mahmut İrtem, HÜDA-Par Şura Meclisi Başkanı ve İstişare Kurulu üyesi Ahmet Seyyitoğlu ile Veysi Gültekin, Mehmet Fatih Anal, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Fadıl Şani, Nazım Eprem, Abdurrahman Ekinci ve daha birçok isim, Hizbullah’tan yargılanıp hüküm giymişlerdi.

Bu isimlerin tümü yenilenen sayfada yer almadı. Bu isimler arasında yer alan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Doyar, Mehmet Sait Rüzgâr, Salih Barlak aynı zamanda 27. Dönemde farklı illerden milletvekili adayı olmuşlardı.