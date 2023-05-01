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30 Nisan 2023
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Yönetmen İsmail Güneş saldırıya uğradı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Spor yapmak için eşiyle sahile inen yönetmen İsmail Güneş, Maltepe’de Bağdat Caddesi’nde, korna çalarak ilerleyen düğün konvoyundakileri uyarınca, konvoyda bulunan bir grup, Güneş’e saldırdı.

Haber verilmesi üzerine Güneş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Güneş, hastanedeki tedavisi sonrasında taburcu edilirken, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (AA)

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