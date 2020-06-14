Yönünü şaşıran ok! – Yılmaz Özdil yazdı.

Yönünü şaşıran ok! – Yılmaz Özdil

Bugün size bir kitap tanıtacağım.

İsmi…

“Yönünü Şaşıran Ok!”

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Alt başlığında “Fetö, Kılıçdaroğlu ve arkadaşları” yazıyor.

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2018 yılında piyasaya çıktı.

“Bir ihanetin anatomisi” sloganıyla reklamları yapıldı.

“Fetö ve siyasi ayağının deşifresi” sloganıyla reklamları yapıldı.

İstanbul’un bütün caddeleri, bütün metrobüs bilboardları bu reklamlarla donatıldı.

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Basın bülteninde şunlar yazıyordu:

“Siyasal hayatımıza damga vuran en önemli hadise, Fetö’nün ülkemizi ele geçirme çabası oldu.

Bizler devletimizin işgal girişimine karşı görüş farklarımızı bir yana bırakıp “tek millet” seslenişini şiar edinmişken, Chp’yle Fetö söylem birlikteliğine girdi.

Elinizde tuttuğunuz bu kitap, belleğinizi tazeleyecek.

Fetö’yle birlikte, tüm siyasetini hakikati zedelemek üzerine inşa eden Chp’nin, perde arkasında hangi gayrimeşru ve antidemokratik operasyonları gerçekleştirdiğini, belgeler ışığında hatırlatacak.”

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Yandaş medyada geniş geniş haber yapıldı.

Yazarıyla röportajlar yapıldı.

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Kitabın araştırmacı yazarı “Chp’yle Fetö’nün ilişkilerini belgeleriyle tek tek ortaya koydum” diyordu.

“Fetö’nün siyasi partileri ele geçirmek için Akp, Mhp ve Chp’ye yönelik operasyonlar yaptığını, ancak, sadece Chp’de başarılı olduğunu” anlatıyordu.

“Toplumsal ve siyasi olayların Fetö tarafından pişirildiğini, Chp tarafından topluma taşındığını” anlatıyordu.

“Chp’nin Fetö’den aldığı talimatlarla uluslararası basına cephane taşıdığını” anlatıyordu.

“Chp’nin Fetö’yle mücadelede asla samimi olmadığını, daima Fetö’ye sahip çıktığını, sadece söylem birliğinde değil, aynı zamanda eylem birliğinde olduğunu, Chp’nin operasyon aparatı olduğunu” anlatıyordu.

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Özetle, bu kitap…

“Chp’nin tamamen Fetö’ye çalıştığını, beraber hareket ettiklerini” anlatıyordu.

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“Chp’nin Fetö adına yalanlar söyleyerek, halkı kandırdığını” anlatıyordu.

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Şimdi sıkı durun lütfen…

Bu kitabın yazarı kim biliyor musunuz?

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Emre Cemil Ayvalı!

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Hani şu yandaş televizyon ekranına çıkıp “kumpasları” açık açık itiraf eden… “Akp’yle Fetö’nün bilerek kolkola girdiğini” söyleyen… “Bir tarafta Kemalist gelenek vardı, bir tarafta Fetö vardı, bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldık” diyen… “Kemalistlere karşı Fetö’cülerle işbirliği yaptıklarını” söyleyen Emre Cemil Ayvalı!

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Evet…

Bu korkunç günahları ekranda açık açık itiraf eden Akp Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı sıfatını taşıyan Emre Cemil Ayvalı!

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Evet…

Utanmadan “Yönünü Şaşıran Ok” diye kitap yazdı.

Chp’nin Fetö aparatı olduğunu söyledi.

“İhanetin anatomisi” diye reklam yaptı.

“Fetö ve siyasi ayağının deşifresi” diye reklam yaptı…

Şimdi de hiç utanmadan “Akp olarak Kemalistlere karşı bilerek Fetö’yle kol kola girdik” diyor!

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Ok yönünü şaşırmadı ama…

“İhanetin anatomisi”ni yazan bu arkadaşı, Allah fena şaşırtmış hakikaten!

Yılmaz Özdil