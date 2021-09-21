Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre boş bulunan kadrolara 9 öğretim elemanı alımı gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yozgat Bozok Üniversitesi belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvurular 5 Ekim tarihine kadar şahsen ya da posta yoluyla başvuru yapılabilir.

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