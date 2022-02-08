Yozgat Emniyet Müdürü sadece AKP’yi ziyaret etti!

Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esentürk’ün, Çayıralan ilçesine gidip sadece AKP İlçe Başkanlığı binasını ziyaret etmesi tepki çekti…

Ali Ekber ERTÜRK

Askere giderken trafik kazasında hayatını kaybeden gencin Çayıralan’daki cenaze törenine katılan Esentürk, tören sonrası AKP ilçe binasını ziyaret etti. Polisler de soğuk havada müdürü bekledi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Esentürk’ün tavrına tepki gösterdi.

PARTİ DEVLETİ MANZARASI…

CHP’li Ali Keven “Bu vahim bir durum. Müdür, Çayıralan’da katıldığı bir cenaze sonrası AKP ilçe binasını ziyaret edip parti teşkilatı ile yemek yiyor. Parti devleti manzaraları devlet ciddiyetine yakışmıyor. Aynı İl Emniyet Müdürü geçtiğimiz ay gündemi uzun süre meşgul eden AKP Yozgat teşkilatı içindeki uyuşturucu krizine de ‘Komplo’ demiş ve herhangi bir incelemede bulunmamıştı” dedi. AKP ilçe Başkanı Şahin Şahiner ise ziyaret için, “Kendisi arkadaşımız, büyüğümüz. Misafirperverlik gösterdik. Resmi üniformalı da değildi zaten. Art niyet aramamak lazım” ifadelerini kullandı.