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29 Mart 2023
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Yozgat ve Erzincan’da otobüs kazası: 3 kişi öldü 46 kişi yarandı

Alaturka Online
Alaturka Online

Erzincan’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkisinde Fatih Ö. idaresindeki 61 S 1236 plakalı Turay firmasına ait otobüs devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Refahiye ve Erzincan’daki hastanelere kaldırıldı.

Yozgat’ta da yolcu otobüsü devrildi

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Sivas’tan Ankara’ya giden Sivas Huzur Turizme ait Ş.Y. (51) idaresindeki 58 FK 010 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolu Yozgat’ın Yerköy 100. Yıl Mahallesi Sanayi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. (AA)

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