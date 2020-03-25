Yozgat'ın Kaykılı köyü imamı 65 yaş üstü vatandaşlara el ayak oluyor

YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Kaykılı köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları geçici süre kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini köyün imamı yapıyor.

Şefaatli ilçesine bağlı Kaykılı köyü imam hatibi Ebuzer Özdemir, yeni tip koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları geçici süre kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile engelli ve kronik hastalara yönelik alışveriş hizmeti sunuyor.

Köyde her gün hane hane dolaşarak ihtiyaçları listeleyen Özdemir, kendi aracı ile 12 kilometre mesafedeki Şefaatli ilçesinden aldığı malzemeleri vatandaşlara teslim ediyor.

Özdemir, yaptığı açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma imkanı olmadığı için onların ihtiyaçlarını giderdiğini söyledi.

Vatandaşlar da yaptığı hizmetten dolayı Özmedir'e teşekkür etti.