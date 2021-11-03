CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yozgat'ta konuştu. Kılıçdaroğlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye resti çekti. Kılıçdaroğlu söz verdi ve "Kandil'i yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #kandil #devletbahçeli #haber #yozgat #siyaset #mhp #akp #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Yozgat’ta Bahçeli’ye resti çekti! Söz verdi “Kandil’i yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler”