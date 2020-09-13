Yozgat'ta karantina kurallarına uymayan 2 kişi KYK yurduna yerleştirildi

YOZGAT (AA) – Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal eden 2 kişinin Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirildiği bildirildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medyadan, "İzolasyon kurallarını ihlal eden 2 vatandaşımızı dün itibariyle KYK yurdumuza yerleştirdik." açıklamasını yaptı.

Vali Polat, daha önce vatandaşlara uyarılarda bulunarak, şu açıklamayı yapmıştı:

"İlimizde Kovid-19 testi pozitif olup karantina kurallarını ihlal ederek evlerinden ayrılan vatandaşlarımızın valiliğimizce belirlenen yurtlarda karantina sürelerini tamamlamasını sağlayacağız.

Yapılan masraflar da kendilerinden tahsil edilecektir."