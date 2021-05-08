Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, çok sayıda araç zarar gördü

YOZGAT (AA) – Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatıların uçması sonucu çok sayıda araçta hasar oluştu.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, merkeze bağlı Buzağacıoğlu köyünde Hasan Bilgin'e ait garajın çatısını uçurdu ve duvarlarını yıktı.
Duvar altında kalan traktör ile otomobil zarar gördü.
Şiddetli rüzgar, Akdağmadeni ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde de 3 binanın çatısını uçurdu.
Çatıdan savrulan kalas parçaları yaklaşık 20 araca zarar verdi.
Akdağmadeni Belediyesi ekipleri, hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.