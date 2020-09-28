YPG devlet kuruyor hiç sesleri çıkmıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar kahvaltısını Ankara’da taksici esnafıyla yaptı. Onların derdini dinledi. Hepsinin ortak sorunu işsizlikti. “Sıradan vatandaşın gündeminde ekonomik sıkıntılar var” diyen Kılıçdaroğlu, izlenimlerini şöyle aktardı:

‘MİLLET İLLALLAH DEDİ’

“Bir şoför kardeşimiz, oğlunun üniversite bitirmesine rağmen bir yıl iş bulamadığını anlattı. Askere gitmiş. Askerlik dönüşü iş aramaya devam edecek. Bugün, ülkemizde işsizlerin sayısı 11 milyona tırmandı. Evlerde tencere kaynamıyor. İktidar ise vatandaşın dikkatini başka bir alana çekmek istiyor. Erdoğan, Gaziantep’te 300 fabrika açtı. 45 bin yeni istihdam yaratıldığını söyledi. Ama Gaziantep’te, ‘Benim çocuğum da işsiz. Bu 45 bin kişi nerede istihdam edildi’ diye soruyorlar.

Bizi, Gaziantep’ten sanayiciler de işsizler de aradı, böyle bir şey olmadığını bildirdi. İktidar, ‘Eriyen oylarımızı nasıl tutarız’ diye çıkış arıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar artık bunlar gittiler. Millet illallah noktasına geldi.”

İktidarın dış politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakın, kuzey Suriye’de YPG ayrı bir devlet kuruyor. ABD ve Rusya yanlarında. Peki, Erdoğan’ın buna hiç sesi çıkıyor mu? Suriye’nin parçalanmasını emreden (ABD Başkanı) Trump, emri yerine getiren de Erdoğan’dır. Erdoğan ses çıkarıyor mu?

Çıkarmıyor. Çünkü Erdoğan, mal varlığı nedeniyle eli kolu bağlanmış vaziyette. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ne demişti: ‘Türkiye, Suriye’de terör örgütlerine operasyon yapmayacak.’ Erdoğan çıkıp ‘Doğruyu söylemiyor’ dedi mi? Diyemedi, söyleyemedi. Çünkü Erdoğan, Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) eş başkanıdır.”

KOBANİ SORUŞTURMASI

Kılıçdaroğlu, Kobani soruşturmasını ise şöyle yorumladı: “Akılları 6 yıldır neredeydi? Eğer bir soruşturma açılacaksa, dosyayı 6 yıl bekletenlere açılmalı. Ama amaç farklı. Vatandaşın dikkatini kime çekecek? Kobani’ye.” Bu operasyonun, CHP-İYİ Parti ittifakını dağıtmaya yönelik olduğuna ilişkin yorumlar yapıldığını hatırlattığımızda da Kılıçdaroğlu, “Doğrudur. Millet İttifakı’nı dağıtmaya çalışıyorlar” demekle yetindi.

‘ALACAKLILAR KAPIMIZA DAYANDI’

ABD büyükelçisinin, Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine 2 milyar 300 milyon dolar borcu olduğunu söylemesi büyük tartışma yaratmıştı. Kılıçdaroğlu, bu açıklamayı “Alacaklılar kapıya dayandı” diye yorumladı ve şunları söyledi:

‘BUNU SİNDİREMEYİZ’

“İlk kez yabancı bir ülke temsilcisi sanki kendi memuruymuş gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kapısını çaldı. ‘Benim ülkemin ilaç fabrikalarının ürettiği ilaçlardan aldınız, 2 milyar 300 milyon dolar borcunuzu ödeyin. Yoksa size ilaç vermeyiz’ diyor. Düyun-u Umumiye’den bu yana ülkemizin böyle bir pozisyona düştüğünü kimse görmemişti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, yabancı ilaç şirketlerinden aldığı 2 milyar 300 milyon dolarlık ilacın borcunu ödeyecek takati, gücü kalmadı. Bir ülkenin büyükelçisi, kapımızı çalıp ‘Paramı vermezsen ilaç vermem’ diyorsa bunu sindiremeyiz. Bunu sindirecek olanlar devlet yönetemezler. T.C’yi bu duruma düşüren başka bir iktidar oldu mu?” Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın bu açıklamalara tepki vermemesini de eleştirdi.

YAVAŞ AÇIKLADI: 300 BİN İŞ BAŞVURUSU ALDIK

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Karum Taksi Durağı’nı ziyaret etti. Esnafın derdini dinledi. Yavaş, CHP liderine çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yavaş 300 bin kişinin kendilerine iş başvurusu olduğunu anlattı.