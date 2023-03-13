YRP sundu, AKP kabul etti, “Kadına yönelik şiddeti önleme yasası kaldırılacak” iddiası

Seçim ittifakını genişletmek isteyen AKP, küçük partileri safına katabilmek için karşı taraftan gelen taleplere evet diyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, 30 maddelik yazılı teklif sunduklarını ve AKP heyetinin “Hiçbir problem yok” diyerek bunları kabul ettiğini iddia etti.

Doğan Aydal, Habertürk TV’de AKP heyetiyle yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Kadına yönelik şiddeti önleme yasası olarak bilinen 6284’ün kaldırılmasını da içeren teklifi AKP’ye ilettiklerini ve kabul gördüğünü açıklayan Aydal’ın sözleri büyük tartışmaya neden oldu.

“DETAY KONUŞMADIK, YRP İLE TERS DÜŞMEYİZ…”

Hem muhalefetten hem de parti içinden tepkiler gelince AKP’den açıklama geldi. AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, iddialarla ilgili A Haber’e şu açıklamayı yaptı:

“Seçim dönemine girince ortalık toz duman olur. Sadece nezaket ziyareti yaptık. Düşüncemizi ilettik, onlar da bu düşünceyi kurullarında değerlendirip bu hafta içinde cevap verecekler. Bu detayların hiçbirisini konuşmadık. Kaldı ki, ömrünü ağır sanayiye adamış Erbakan’ın misyonunun devamı olan YRP ile bizim çatışacak, ters düşecek hiçbir şeyimiz olmaz.”

YRP: BU KANUN YUVA YIKMAKTADIR

YRP Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner de kanunun kaldırılmasını böyle istedi: “6284 sayılı kanun yuva yıkmaktadır. Aileyi korumayan cinsiyetçi bir kanundur. Kadın ve erkeği birbirine düşman etmektedir.”

BAKAN YANIK: TARTIŞILMASI KABUL EDİLEMEZ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, tartışmalar üzerine sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele, AK Parti’nin kırmızı çizgisidir. 20 yıldır, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların tüm sosyal, ekonomik, siyasal haklarına kavuşmaları için sayısız yasal düzenleme, farkındalık çalışması yaptık. 6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez. 6284 sayılı Kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz.”

CHP: DOKUNMALARINA İZİN VERMEYİZ

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, tartışılan kanunla ilgili şunları söyledi:

“Erdoğan, milletin iradesini yok sayarak, Meclis’i görmezden gelerek, Anayasamızı ayaklar altına alarak İstanbul Sözleşmesi’ni bir gecede fesih etti. Biz, o süreçte bu hukuksuzluğa boyun eğmedik. Sonuna kadar hakkımızı aradık. O dönemde 6284’ün varlığını gerekçe gösterenler, şimdi de 6284’ü kaldırmayı aklından bile geçirmesin! Umuyoruz ki, Binali Yıldırım ile Derya Yanık’ın açıklamaları doğrudur. Aksi bir tutum gerçekleşecek olursa da kırmızı çizgimiz olan 6284’e dokunmalarına asla izin vermeyiz.”

30 MADDE İÇİNDE BUNLAR VAR

SÖZCÜ, AKP’ye iletilen 30 maddelik teklif metnini ele geçirdi. İşte o önerilerden bazıları:

– İstanbul Sözleşmesinin iptalinin TBMM’de oylanması ve uzantısı 6284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanması.

– 6251 sayılı yasanın gözden geçirilmesi ve sapkınlıkların önlenmesi.

– Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin düzenlemelerden vazgeçilmesi.

– DSÖ ile yapılan sözleşmelerin milli çıkarlarımıza uygun hale getirilmesi.