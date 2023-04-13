YRP’de kaos: Adaylar karşılık görmedi

Milli Görüş Hareketi’nin lideri merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın Genel Başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi’nde milletvekili aday krizi çıktı.

Yeniden Refah Partisi’nin Konya teşkilatına mensup birçok üye bir araya gelerek ortak bir basın açıklaması yaptı.

ERBAKAN’A ‘LİSTEYİ DEĞİŞTİR’ ÇAĞRISI

Aralarında Milletvekili Adayı olan Ali Camgöz, Gençlik Kolları Başkanı Feridun Demirci’nin de bulunduğu teşkilat mensupları adına açıklama yapan parti üyesi Mehmet Şimşek, adayların Konya’da tanınırlığının olmadığını belirtilerek Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a mevcut milletvekili aday listesinin değiştirilmesi çağrısında bulundu.

“ADAYLAR ÇOK OLUMSUZ TEPKİLER ALIYOR”

Parti genel merkezinin isteklerini kabul etmeyerek listeyi güncellememesi durumunda Konya’da başarısız bir seçim süreci yaşayacaklarını belirten Şimşek, şunları söyledi:

*Bizler Konya teşkilatları mensupları olarak seçim döneminde el birliği ile çalışarak tüm hazırlıklarımızı yapıp milletvekili adaylarımızla birlikte sahaya çıkmak üzere hazır olarak ilk günkü heyecan gibi hazır olarak bekliyorduk.

*9 Nisan’da tebliğ edilen Konya’mızın milletvekili aday listesi açıklandıktan sonra tüm teşkilat mensupları olarak büyük bir hayal kırıklığına uğradık.

*Konya’mızdaki seçim atmosferine ve diğer siyasi partilerin aday listelerini göz önünde bulundurduğumuzda Konya’dan 3 vekil çıkarma inancımız tamdı.

*Mevcut listemizin başında bulunan adaylarımızın hem teşkilatımızda hem de Konya kamuoyunda karşılık görmemiştir.

*Liste başında bulunan adaylarımızın Konya’mızda tanınırlığı ve bilinirliliği olmamasından dolayı hem teşkilat mensupları hem de kamu niteliğinde çok fazla olumsuz tepkiler almamıza sebebiyet vermiştir.

*Genç genel başkanın genç teşkilat mensupları olarak yaş ortalamaları 70 üzerinde bulunan adayların seçim gününe çok zaman kaldığını da göz önünde bulundurduğumuzda dinamik ve sağlam çalışma ortamı sağlanamayacağı kanaati oluşmuştur.

*Bu doğrultuda Konya aday listelerimizin genel merkez tarafından güncellenmesini tüm teşkilat mensupları olarak talep ediyoruz.

*Şayet yukarda belirtmiş olduğumuz konularda listenin güncellenmemesi durumunda teşkilat olarak Konya’da beklenen başarıyı yakalamamızın çok zor olduğu kanaatine varılmıştır.

*Teşkilat olarak genç ve dinamik bir kadroyla beraber bizleri en güçlü şekilde mecliste temsil edecek yapıya sahip vekiller istiyoruz”

YENİDENN REFAH PARTİSİ İLK 3 SIRA ADAYLARI

Yeniden Refah Partisi’nin Konya milletvekili aday listesinde yer alan ilk üç isim şu şekilde sıralanmıştı:

1-Ali Yüksel

2- Adnan Acar

3- Mevlüt Koç