YSK 6 AY İÇERİSİNDE SEÇİM OLACAĞINI İLAN ETTİ | Recep Tayyip Erdoğan, Erken Seçim, Kılıçdaroğlu, YSK

Seçime girme hakkı kazanan üç parti ”seçime katılacak partiler” listesine alınmadı….Erdoğan’ın seçimle gitmesi mümkün değil Doları neden düşüremiyorlar?

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