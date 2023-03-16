YSK Başkanı: 15 ülkede daha sandık kurulacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu yıl yapılacak olan seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerekliliği tespit edilmiş olup, bu ülkeler; Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz ve Tanzanya olarak belirlenmiştir.”

Dışişleri Bakanlığı’nın 2019 verilerine göre sandık kurulacak 15 ülkede yaşayan Türk vatandaşı sayısı şöyle:

Tanzanya: 3500

Afganistan: 850

Belarus: 600

Brezilya: 800

Estonya: 600

Fas: 2000

Karadağ: 2000

Güney Kore: 1000

Libya:700

Litvanya: 800

Malezya: 600

Nijerya: 350

Pakistan: 2500

Portekiz: 650

AYRINTILAR GELECEK…