YSK Başkanı: 15 ülkede daha sandık kurulacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Bu yıl yapılacak olan seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerekliliği tespit edilmiş olup, bu ülkeler; Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz ve Tanzanya olarak belirlenmiştir.”
Dışişleri Bakanlığı’nın 2019 verilerine göre sandık kurulacak 15 ülkede yaşayan Türk vatandaşı sayısı şöyle:
Tanzanya: 3500
Afganistan: 850
Belarus: 600
Brezilya: 800
Estonya: 600
Fas: 2000
Karadağ: 2000
Güney Kore: 1000
Libya:700
Litvanya: 800
Malezya: 600
Nijerya: 350
Pakistan: 2500
Portekiz: 650
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