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27 Mart 2023
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YSK Başkanı: 4 aday var

Alaturka Online
Alaturka Online

14 Mayıs’ta seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen 11 isim için imza süreci tamamlandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener “14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde cumhurbaşkanları adayları Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan olmuştur” ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE’DEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Muharrem İnce, Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan’ı etiketleyerek, “Cumhurbaşkanı adaylarımız belli olmuştur. Seçimin centilmence geçmesini ve ülkemize bereket getirmesini temenni ediyorum. Herkese içindeki Memleket sevgisi kadar başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

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