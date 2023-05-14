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14 Mayıs 2023
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YSK Başkanı: Adayların üzerini çizmeyin

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Ankara’da Arjantin İlkokulu’nda oy kullandı.

YSK Başkanı Yener, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

YSK Başkanı Yener, müşahitlerin pusulada adaylıktan çekilen Muharrem İnce’nin olduğu kısmı karaladıklarına dair iddiaya ile ilgili “Bu iddianın doğruluğunu teyit edemedik. Sandık başkanlarımıza gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Dün de kurulumuz açıkladı, şu anda cumhurbaşkanı aday pusulasında bir değişiklik mümkün değil. 4 aday yer almaktadır. Buradan yeniliyoruz, herhangi bir adayın pusulada üzerinin çizilmemesi gerekiyor” diye konuştu.

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