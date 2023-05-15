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14 Mayıs 2023
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YSK Başkanı ilk kez verileri açıkladı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs 2023 seçimleriyle ilgili açıklamada bulundu. Yener açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

*Saat 02.25 itibariyle toplam sandıklarda açılma oranı yüzde 91,93 olup, yurt içi sandıklarda açılma oranı yüzde 94,68. Yurt dışı sandıklarda açılma oranı ise yüzde 36,85’tir.

OY ORANLARINI AÇIKLADI

*Bu verilere göre, sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,49, sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,79, Sayın Sinan Oğan yüzde 5,29, sayın Muharrem İnce yüzde 0,43 oy oranına sahiptir.

*Ayrıca milletvekili seçimlerinde ise şu an itibariyle, yüzde 7’lik ülke barajını geçen siyasi partilerimiz Cumhur İttifakı’ndan Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi.

*Millet İttifakı’ndan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti.

*Emek ve Özgürlük İttifakı’ndan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi’dir. Veri girişlerimiz devam ediyor.

Alaturka Online
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