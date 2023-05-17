YSK Başkanı: Sosyal medyadaki iddialara itibar edilmemeli

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, sosyal medyada paylaşılan sandık sonuç tutanaklarının YSK’yla alakası olmadığını belirterek, şunları söyledi:
– Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile ilgisi yoktur. Asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Süreç şeffaf şekilde devam etmekte ve süreçte siyasi partilerimiz yer almaktadır.
– YSK teknik altyapısı uygun olan ve seçime katılan tüm siyasi partilerle veri akışını gerçekleştirmiş olup kesin sonuçların açıklanmasından sonra sonuçlar tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır.