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YSK Başkanı: Sosyal medyadaki iddialara itibar edilmemeli

Yazan:
Alaturka Online
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, sosyal medyada paylaşılan sandık sonuç tutanaklarının YSK’yla alakası olmadığını belirterek, şunları söyledi:

– Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile ilgisi yoktur. Asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Süreç şeffaf şekilde devam etmekte ve süreçte siyasi partilerimiz yer almaktadır.

– YSK teknik altyapısı uygun olan ve seçime katılan tüm siyasi partilerle veri akışını gerçekleştirmiş olup kesin sonuçların açıklanmasından sonra sonuçlar tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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