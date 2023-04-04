49.4 F
Los Angeles
4 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemYSK Başkanı ve üyeleri hakkında suç duyurusu

YSK Başkanı ve üyeleri hakkında suç duyurusu

Alaturka Online
Alaturka Online

LDP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ve YSK üyelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olma başvurusunu kabul ederek Anayasa’yı ihlal ettikleri ve görevi kötüye kullandıkları için şikayet etti.

Yargıtay’a yapılan başvuruda, YSK Başkanı Ahmet Yener ile 5 YSK üyesi, Danıştay’a yapılan başvuruda ise YSK Başkanvekili Ekrem Özübek ve dört YSK üyesi hakkında “Anayasa’nın 101. Maddesini ihlal”, “Görevi kötüye kullanma” ve “Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçlarından şikayet yapıldı.

“3 YILLIK OKUL MEZUNU”

Şikayet dilekçesinde, 10 Ağustos 2014 günü dönemin MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu’nun “Cumhurbaşkanı olmak için 4 yıllık fakülte mezunu olmak gerekir. Erdoğan’ın mezun oldum dediği Sultanahmet’teki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezun olduğu zaman üç yıllıktı. Bu nedenle Erdoğan’a ait olduğu ortaya atılan diploma sahtedir” sözlerine atıf yapılarak, “Gerçekten de Halaçoğlu’nun ileri sürdüğü eksiklerin tamamı, 3 Nisan 1981 tarihinde verilen mezuniyet belgesinde bulunmaktadır. Dahası bu tarihte okulda öğretim süresi üç yıldır. Yani Erdoğan’ın 4 yıllık bir üniversite mezunu olmadığı ortaya çıkmaktadır” denildi.

SORUŞTURMA AÇILIP, YARGILANMALILAR

Dilekçede, “Cumhur İttifakı’nın adayı olarak başvurusunu yapan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘yükseköğrenim yapmış olma’ koşulunu taşımadığından, dolayısıyla seçilme yeterliliğine sahip bulunmadığından Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusunun reddedilmesine karar vermesi gerekirken, adaylığın kabulünü açıklayan YSK üyeleri hakkında soruşturma açılıp, cezalandırılmaları için yargılanmaları gerekmektedir” ifadesine yer verildi.

Gündem
Önceki haber
Kartal İmam Hatip Lisesi mezunlarından Kemal Kılıçdaroğlu’na açık mektup
Sonraki haber
CHP’de kapılar ziyaretçilere kapatılıyor
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,419BeğenenlerBeğen
16,203TakipçilerTakip Et
3,503TakipçilerTakip Et
7,713TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States