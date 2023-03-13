YSK Başkanı Yener’den seçim açıklaması

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Alaturka Online
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YSK Başkanlığında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener, kurulun çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bugün devam eden çalışmalarımızda, şu ana kadar seçim takvimi, yurt içinde ve yurt dışındaki seçmelerimizin oy kullanmasına ilişkin usul ve esaslar, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların oy kullanma usul ve esasları, milletvekili adaylarının seçilme yeterliliğinin incelenmesi ve itiraz usulleri, siyasi partilerin aday listeleri vermelerindeki usul ve esaslar ve son olarak da bağımsız milletvekili adaylığı için başvurudaki usul ve esaslar görüşülmüştür.” (AA)

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