YSK Başkanı’ndan seçim tarihi açıklaması

Türkiye’nin merakla beklediği seçimin tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçim tarihiyle ilgili kararını açıkladı.
2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Karar, bugün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Gelişmeler üzerine toplanan Yüksek Seçim Kurulu’nun Başkanı Ahmet Yener, milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs’ta, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs’ta yapılmasına karar verdiklerini duyurdu.