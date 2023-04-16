YSK, bir oldubittiyle ‘Erdoğan kazandı’ derse partiler ne yapacak?

‘Erdoğan kazandı’ söylemine karşı muhalefetin taktiği hazır

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala sandık güvenliği en önemli konulardan biri oldu. İYİ Parti Sandık Güvenliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Burcu Akçaru, neredeyse iki senedir seçimlere hazır olduklarını belirterek, yapacakları hakkında bilgi verdi. Akçaru, seçim günü erken saatlerde ajansların veya YSK’nın bir oldu-bitti ile “Erdoğan kazandı” demesi halinde ne yapacakları sorusunu “İstanbul seçimlerinde de bunu yapmaya çalıştılar. Ancak gerçek sonuçlar elimizdeydi. Asıl sonuçları göstererek cevap verildi” diye yanıtladı.

İKİ YILDIR HAZIRLANIYORUZ

Akçaru şunları söyledi: “İki yıldır bütün teşkilatlarımızla birlikte sandık ve seçim güvenliği planlarımızı yaptık. İki yıl kadar önce sandık görevlilerini eğitecek kişilere eğitim vermiştik. Şimdi onlar sandık kurulu üyelerimize, müşahitlere eğitim veriyorlar. Tüm okullarda, tüm sandıklarda olmak üzere görevlendirme yapıyoruz. Seçim gecesi sonuçları almak için İYİ Parti’ye özel bir akıllı telefon uygulaması geliştirdik. Partililerin kullanabileceği bu uygulamaya aynı zamanda bilgisayardan da sisteme girilebilecek. Sandık başındaki kişiler sonuçları bizimle paylaşacak, Yüksek Seçim Kurulu’ndan aldığımız verilerle karşılaştıracağız” dedi.

Altılı Masa 81 ildeki sandıkları koruyacak

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, seçim gecesi YSK’nın ya da ajansların Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı ilan etmesinin anlam ifade etmeyeceğini söyledi. Öztürk şu açıklamayı yaptı: “Halkta ‘Ne yaparsak bunlar gitmez” tarzında bir eğilim olabiliyor. Milat olarak İstanbul seçimini görüyoruz. O zamanki gibi, ne yaparlarsa yapsınlar doğru şekilde düzenlenmiş ıslak imzalı tutanaklar elimizde olduğu sürece, sonucun değişme imkanı yok. Biz oyun, sandığa yazıldığı şekilde çıkmasını istiyoruz. 190 bin civarında sandık var ülke genelinde. Altılı Masa’da bir seçim güvenliği masası kuruldu. Her yerde birbirimize destek vereceğiz ve 81 ildeki sandıkları koruyacağız. Sandıklarda yeterli sayıda görevli görevlendireceğiz.”

CHP ile ortak veri paylaşımı yapılacak

Burcu Akçaru sandıklardan sonuç alırken CHP ile ortaklaşa çalışacaklarını söyledi. Akçaru, “Üye veremediğimiz sandıkları onlar, onların veremediğini biz paylaşacağız. Ortak ekran paylaşımı yapacağız” dedi. Seçmen kütüklerini de tek tek incelediklerini bildiren Akçaru, “Seçim güvenliğini tehdit edecek bir durum göremedik. Adresinde olmadığını gördüğümüz kayıtlara itirazlarımızı, düzeltmelerimizi yaptık” dedi.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye’de oyların bekletildiği çuvalların üzerine yatarak nöbet tutmuştu.

3 ayrı kaynaktan veri akışı olacak

CHP Genel Başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim güvenliği konusunda Millet İttifakı’nın birlikte çalıştığını, teknik alt yapının güncellendiğini, üç ayrı kaynaktan veri akışı sağlanacağını açıkladı. Adıgüzel alınan önlemleri şöyle anlattı: Her sandıkta bir asil bir yedek görevli atamak için bir havuz oluşturduk. Şu ana kadar 290 bin civarı görevli atadık. 2018 ve 2019 seçimlerinde kullandığımız altyapımızı, hem mobil hem de web tabanlı uygulamalarımızı güncelledik. Bizim herhangi bir ajansla seçim sonuçlarına ilişkin bir anlaşmamız yok. Bizim önceliğimiz seçim gecesi ıslak imza tutanaklarının tamamını temin etmek ve aldığımız veriler doğrultusunda kamuoyunu, vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek olacak. Biz işimizi ne YSK’ya ne de devletin herhangi bir kurumuna bırakıyoruz. Çünkü YSK’ya güvenmiyoruz. Seçim günü seçim sonuçları bize üç ayrı kaynaktan gelecek. Birinci kaynak mobil, ikinci kaynak web, üçüncü kaynak ise YSK. Mobil ve webden gelen sandık sonuçları ile YSK’dan her 3 dakikada bir aktarılan sandık sonuçları arasında yaşanabilecek en ufak bir tutarsızlık sistemlerimiz tarafından anında tespit edilecek ve ilgili tutarsızlığa ilişkin ‘redflag’ dediğimiz bir uyarı üretilerek sorumlularımızın ve avukatlarımızın ekranlarına düşecek. Bizdeki sandık sonuçları ile YSK sonuçları örtüşmüyor ise hukuki itiraz sürecini başlatacağız.”

■ Başak KAYA, ■ Deniz AYHAN