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27 Mart 2023
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YSK, cumhurbaşkanı adaylarını resmen açıkladı

Alaturka Online
Alaturka Online

Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanı adaylarını resmen açıkladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan seçime katılabilecek.

YSK kararına göre, cumhurbaşkanı seçiminde diğer aday adayları; Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal 22-27 Mart tarihleri arasında 100 bin imzalık
seçmen teklifi çoğunluğunu sağlayamadığı için seçime giremeyecek.

Geçici aday listesine yarın 17.00’ye kadar itiraz edilebilecek.

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