YSK, deprem bölgesindeki incelemelerini tamamladı

YSK’dan yapılan açıklamada, “Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve milletimizi derinden yaralayan büyük deprem felaketinin ardından Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 11 ili kapsayan deprem bölgesinde inceleme yapmak üzere görevlendirilen heyetler çalışmalarını tamamlamıştır. Yapılan detaylı incelemelerde personelin sağlık durumu, kurum binaları, sandıkların konulduğu bina ve yapılar, seçim ve büro malzemeleri, ulaşım ve sistem teknik alt yapısı hakkında detaylı olarak tespitte bulunulmuştur. Ayrıca afet bölgesi ziyaret programı kapsamında, depremzede personellerimiz ile hayatını kaybeden personelimizin ailesi ziyaret edilmiştir” ifadeleri kullanıldı. (DHA)