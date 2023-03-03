YSK eliyle seçimleri ertelemeye kalkabilirler

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi tarihini 14 Mayıs olarak ilan etmesine karşın, YSK eliyle seçimleri yapmamak için bir oyunun sahneye konabileceğini söyledi. Özel, bu kanıya nasıl varıldığını ve süreci şu bilgilerle paylaştı:

■ Erdoğan seçim tarihini 14 Mayıs olarak söyledi. İki ihtimal var. MYK toplantısında genel başkanımız da vardı arkadaşlarımız “Yarın, Bahçeli seçimden kaçmak isteyecek. Bu bir süre tartışılacak ve sonra Erdoğan 14 Mayıs tarihini telaffuz edecek. Sonra da YSK ‘ben o tarihte seçim yapamam’ diyecek” dediler. Senaryonun ilk iki sahnesini aynen oynadılar.

■ Üçüncü sahnede YSK anayasaya rağmen kendisinin görev sınırlarının dışında seçim tarihi tartışmasına girerse tarihi bir anayasal suç işler. Ama belli ki bir tiyatro konuyor. Böyle bir ihtimalin olduğu duyumları bizde var. YSK’yı çok dikkatli takip ediyoruz. Bahçeli ve Erdoğan’ın açıklamalarının da tam söylendiği zamanlamada yapılmasından dolayı da şüpheliyiz.

■ Seçimin yapılma imkanı var. Eğer YSK ben seçimi yapamam diye çamura yatarsa o zaman ne yapacağımızı görürler. YSK’nın böyle bir şey söylemesi ‘Erdoğan ile Bahçeli seçimden, milli iradeden kaçıyorlar’ demektir. Kaçmıyormuş gibi yapıp, YSK eliyle milli iradeden kaçmaya çalışacaklar. Böyle bir ihtimal var ortada.

■ Eğer böyle bir ihtimal yoksa, 18 Haziran’ı beklemeden 14 Mayıs’ çekiyorsa seçimi yandı gülüm keten helva. Adaylığında anayasal engel var. 14 Mayıs’a çekip aday olmaya kalkıyorsa da artık bu ülkeyi bir ayda daha taşıyamayacağını görüyor.