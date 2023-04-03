YSK, Erdoğan kararının gerekçesini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına yapılan itirazlarla ilgili kararın gerekçesini açıkladı.

“BİRLİKTE YAPILAN İLK SEÇİM 24 HAZİRAN 2018 TARİHİNDEKİ SEÇİMDİR”

YSK’nın internet sitesinde yer alan kararda, şu ifadeler yer aldı:

* “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk seçildiği tarih 10 Ağustos 2014 olup, 26’ncı Dönem TBMM seçimi ise 1 Kasım 2015 tarihinde yapıldığından, anılan Cumhurbaşkanı seçimi TBMM seçimiyle birlikte yapılmayıp, münferiden yapılmış bir seçimdir. Buna karşın, 27. Dönem TBMM seçimi ise Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte aynı gün, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmıştır.

* Anayasanın 101’inci ve 6271 sayılı Kanunun 3’üncü maddesine göre Cumhurbaşkanının görev süresi birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenecektir, bir başka deyişle, birlikte yapılan ilk seçim 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimdir.

* Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görev süresi Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimlerinin birlikte yapıldığı bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirleneceğinden ve ‘birlikte yapılan ilk seçim’ tarihi 24 Haziran 2018 olduğundan, birinci dönem beş yıllık görev süresi bu tarihten itibaren başlayacaktır.

* Bu durumda, yukarıda belirtilen nedenlerle, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik itirazların reddine karar verilmesi gerekmiştir.”

NE OLMUŞTU?

Cumhur İttifakı adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Memleket Partisi itiraz etmişti.

YSK’ya verilen itiraz dilekçelerinde Erdoğan’ın iki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptığı ve yeniden aday olmasının Anayasaya aykırı olduğu belirtilmişti.

YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

* “Kurulumuza alfabetik sıraya göre Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Sayın Muharrem İnce’nin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın geçici aday listesinde yapılan ilanlarına itirazda bulunulmuş ve Cumhurbaşkanı adayı olamayacakları yönünde itiraz yapılmıştır.

* Kurulumuz, her üç adaya yönelik olarak yapılan itirazların değerlendirmiş ve yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 77, 101, 106 ve 116. maddeleri ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nun 3, 6, 8 ve 8-a maddeleri birlikte değerlendirilmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda oybirliği ile her üç aday yönünden; alfabetik olarak tekrarlıyorum Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiş ve alfabetik olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan’ın kesin aday listesinde bulunduklarına karar verilmiş olup karar ilan edilmek üzere bugün Resmi Gazete’ye gönderilecektir.”