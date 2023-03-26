YSK, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun adaylık başvurularını kabul etti

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak Seçim Takvimi’ne göre; 19 Mart 2023 Pazar günü başlayıp 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar siyasi partilerce Yüksek Seçim Kuruluna yapılan başvuruların incelendiği aktarıldı.

EKSİKLİK BULUNMADI

Yapılan inceleme sonucu, AK Parti ve MHP grupları tarafından aday gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve CHP ile İYİ Parti grupları tarafından aday gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, başvuru evraklarında herhangi bir eksiklik olmadığı, adaylık başvurularının kabul edildiği ilan edildi.