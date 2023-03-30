YSK, Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili kararını verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağıyla ilgili itirazları değerlendirdi. Yener şu ifadeleri kullandı;

*Altı partinin oluşturduğu Millet İttifakı ismi 2023 seçimlerinde kullanılabileceğine oy çokluğuyla karar verildi.

*Kurulumuz adaylara yapılan itirazları değerlendirmiş. 77. 101. 106 ve 116. maddeleri ve 6371 sayılı kanunun 3-6-8 ve 8A maddeleri birlikte değerlendirmiştir.

*Sonuçta oy birliğiyle her üç aday yönünde; Kılıçdaroğlu, İnce ve Erdoğan’ın adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiştir.

*Cumartesi günü saat 14:00 itibariyle adayların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacaktır.