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15 Nisan 2023
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YSK, geçici aday listesini açıkladı

Alaturka Online
Alaturka Online

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasi partiler tarafından verilen aday listelerini inceledi. Geçici aday listelerine ilişkin YSK kararı, kurulun internet sitesinde yayınlandı.

Buna göre, AK Parti, BBP, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Memleket Partisi, Millet Partisi, MHP, Sol Parti, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 87, CHP 80, İYİ Parti 78, Zafer Partisi 75, Yenilik Partisi 74, Genç Parti 72, Adalet Partisi 67, Anavatan Partisi 63, Güç Birliği Partisi 59, Türkiye İşçi Partisi 55, Milli Yol Partisi 49, Adalet Birlik Partisi 47 seçim çevresinde seçime katılacak.

Karara göre, Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.

YSK kararında, 24 siyasi partinin geçici milletvekili aday listesi ile bağımsız adayların listesi yer alıyor. (AA)

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