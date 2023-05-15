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15 Mayıs 2023
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YSK, kesin olmayan seçim sonuçlarını açıkladı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Dün sabah saat 08.00’de başlayan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri, bugün yurt dışı oylarının da sayılmasıyla sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarını canlı yayında açıkladı. Adayların aldıkları oy oranları saat 15.15 itibariyle şöyle oldu:

  • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49.51
  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44.88
  • Sinan Oğan: Yüzde 5.17
  • Muharrem İnce: Yüzde 0.44

Böylelikle Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmış oldu. İkinci tur seçimi 28 Mayıs Pazar günü yapılacak.

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