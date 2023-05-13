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13 Mayıs 2023
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YSK, seçimi ‘Kokpit’ten izleyecek

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

YSK, pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne yönelik teknik hazırlıklarını da tamamladı.

EŞ ZAMANLI İZLENEBİLECEK

Kurulun kendi mühendislerince hazırlanan yazılım Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS), yurt içi, yurt dışı, il, ilçe, temsilcilik ve gümrük kapıları olmak üzere toplanan seçim sonuçlarının eş zamanlı izlenebilmesine olanak tanıyor.

Bu kapsamda, SEÇSİS Veri Merkezi’nde, seçim sonuçlarını eş zamanlı izlemek amacıyla hazırlıklar tamamlandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, kurul üyeleri ve siyasi partilerin YSK temsilcileri kurul odasında, seçim sonuçlarını “Kokpit” adı verilen ekran üzerinden izleyecek.

EKRAN, SİYASİ PARTİLERE DE AÇIK

“Kokpit” ekranı, YSK konferans salonunda, seçime girme yeterliliği bulunan siyasi partilere de açık olacak.

İlçe seçim kurullarında SEÇSİS’e girilen veriler doğrudan YSK’ya ulaşacak, eş zamanlı olarak da siyasi partilerle paylaşılacak. (AA)

Alaturka Online
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